Oostenrijk sluit radicale moskee bezocht door aanslagpleger Wenen

Oostenrijk heeft een moskee en een islamitische vereniging gesloten die werden bezocht door de moslimterrorist die maandag vier mensen doodschoot in Wenen. Dat zei minister van Integratie Susanne Raab vrijdag op een persconferentie. Ze zei dat de twee instellingen hadden bijgedragen aan de radicalisering van de aanslagpleger.

Raab en minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer (beiden ÖVP) kondigden de sluiting aan na een crisisbijeenkomst met de voorzitter van de islamitische geloofsgemeenschap Ümit Vural, zei het Oostenrijkse persbureau APA.

In de dagen na de terreuraanval in Wenen werden zestien mensen gearresteerd. Vier van hen zijn eerder veroordeeld voor terreurgerelateerde misdaden, twee voor geweldsincidenten en twee voor een poging tot eergerelateerde moord.

Vrijdag zei de Weense openbaar aanklager dat zes van hen zijn vrijgelaten. De rest blijft in hechtenis terwijl het onderzoek voortduurt.

In Zwitserland zijn ook twee verdachten aangehouden. Die twee personen waren volgens Zwitserse justitie al onderdeel van strafzaken wegens terroristische misdrijven.

De aanslagpleger zelf was vorig jaar nog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22 maanden, omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich aan te sluiten bij Islamitische Staat. De man kwam vroegtijdig op vrije voeten.

De Oostenrijkse regering erkende dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de dodelijke terreuraanslag in Wenen. Buurland Slowakije had gewaarschuwd dat de aanslagpleger probeerde munitie te kopen.

Het hoofd van de instantie die verantwoordelijk is voor antiterreuroperaties in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is geschorst, zo werd vrijdag bekend. De maatregel is in afwachting van het onderzoek naar de dodelijke jihadistische aanslag in de stad, zei de politie vrijdag.