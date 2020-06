Oostenrijk schrapt reisbeperkingen voor meeste Europeanen

Inwoners van 31 landen kunnen vanaf 16 juni weer ongehinderd naar Oostenrijk reizen. Er blijven wel beperkingen gelden voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Portugal en Spanje, zegt minister Alexander Schallenberg (Buitenlandse Zaken).

Schallenberg maakte bekend dat ook de controles aan de grens met buurland Italië komende dinsdag worden gestaakt. „Ja, we openen de grens. Ja, het is dan weer mogelijk om bijvoorbeeld naar Italië, Griekenland of Kroatië te reizen”, aldus de minister op een persconferentie. Er blijft wel een reiswaarschuwing gelden voor de zwaar getroffen Italiaanse regio Lombardije.

Reizigers moeten nu nog aantonen dat ze niet zijn besmet met het coronavirus of twee weken in thuisisolatie gaan. De maatregelen kunnen volgens de autoriteiten worden versoepeld omdat de epidemie in veel Europese landen in hevigheid lijkt af te nemen.

Ook op andere plaatsen in Europa worden maatregelen versoepeld die verspreiding van het coronavirus moesten tegengaan. De Duitse minister Horst Seehofer (Binnenlandse Zaken) bevestigde dat op 15 juni de controles worden stopgezet aan de grenzen met Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Denemarken.