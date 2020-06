‘Oostenrijk opent op 16 juni toch Italiaanse grens’

Oostenrijk opent op 16 juni toch de grens met Italië. Dat meldden regeringsbronnen aan Oostenrijkse media. Het land had eerder aangekondigd de grenzen met de andere buurlanden weer te openen en ook toeristen uit andere EU-landen toe te staan, maar de grens met Italië gesloten te houden.

De regering in Wenen sloot Italië in eerste instantie uit, vanwege de hevige uitbraak van het coronavirus daar. Het besluit om de grenzen toch te openen, zorgt waarschijnlijk voor het afnemen van de spanningen tussen de landen.

Het is nog niet bekend of Oostenrijk de quarantaineverplichting voor Italianen uit alle regio’s opheft. Mogelijk moeten mensen uit de zwaarst getroffen regio’s alsnog in quarantaine na aankomst in Oostenrijk.

Alleen Zweden zijn nog niet welkom in Oostenrijk, vanwege de soepele coronamaatregelen in Zweden.