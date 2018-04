Oostenrijk onderzoekt VN-incident Syrië

Het Oostenrijkse ministerie van Defensie gaat een incident met Oostenrijkse blauwhelmen in 2012 onderzoeken waar bij negen Syrische politiemensen de dood vonden. Dat gebeurt nadat deze week een video van het incident opdook.

De beelden die gemaakt zijn door de Oostenrijkse VN’ers laten volgens Oostenrijkse media zien hoe smokkelaars een hinderlaag opzetten. Na ongeveer een uur arriveert een voertuig met politiemensen. De Oostenrijkse blauwhelmen laten dit doorgaan en waarschuwen de politiemensen niet. Die rijden vervolgens in de hinderlaag en vinden de dood.

Op de video is volgens Oostenrijkse media duidelijk te horen hoe de blauwhelmen discussiëren over de vraag of ze de politiemensen moeten waarschuwen voor de hinderlaag.