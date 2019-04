Oostenrijk: nog geen reden voor brexituitstel

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz ziet momenteel „geen enkele reden” om het Verenigd Koninkrijk weer brexituitstel te verlenen. Hij wees erop dat de situatie in het Britse parlement niet wezenlijk is veranderd. „Er is nog steeds geen plan B dat op een meerderheid zou kunnen rekenen in het Lagerhuis.”

Kurz sprak op een persconferentie de hoop uit dat de Britse premier Theresa May alsnog een uitweg kan vinden. Zij maakte dinsdag bekend te zullen aansturen op een korte verlenging van de brexitdeadline. Daar moeten de andere EU-lidstaten dan wel unaniem mee instemmen. De Ierse minister Simon Coveney (Buitenlandse Zaken) maakte eerder duidelijk dat zijn land vermoedelijk wel zal instemmen met kort brexituitstel.

Het Britse Lagerhuis heeft de brexitdeal van May inmiddels drie keer verworpen en ook tegen allerlei alternatieve voorstellen gestemd. De premier wil nu gaan overleggen met oppositieleider Jeremy Corbyn van Labour. De tijd dringt, want het Verenigd Koninkrijk moet op 12 april de Europese Unie verlaten.