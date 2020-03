Oostenrijk meldt lagere toename nieuwe coronagevallen

De strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus begint zijn vruchten af te werpen in Oostenrijk. Het aantal bevestigde nieuwe infecties is tussen zaterdag en zondag met slechts 15 procent of 430 gevallen toegenomen tot een totaal van 3244 infecties, zei minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober.

Voor het begin van de ingrijpende uitgaansbeperkingen was er een piek van 40 procent nieuwe besmettingsgevallen op één dag bereikt. In Oostenrijk zijn tot nu zestien mensen overleden aan het virus.

Anschober: „Dus de maatregelen die we nemen beginnen effect te krijgen. De ontwikkeling van het aantal coronazieken moet echter blijven afnemen, de stijgingen zijn nog veel te hoog.”

Hij voegde toe: „We zijn op de goede weg. Maar ik waarschuw dat we niet kunnen verslappen. Iedereen moet zich houden aan de genomen maatregelen om de curve verder af te vlakken. Alleen op deze manier kunnen we deze crisis samen overwinnen en de groeicijfers drastisch verlagen.”

In de strijd tegen de coronaviruspandemie zijn in Oostenrijk alle winkels, behalve supermarkten, drogisterijen en apotheken tot 13 april gesloten.