Oostenrijk meldt hoogste aantal coronabesmettingen sinds maart

Oostenrijk heeft zaterdag 869 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, het hoogste dagelijkse aantal sinds eind maart. Donderdag was er ook al een recordaantal nieuwe besmettingen: 664. Een week geleden telde het Alpenland nog 300 tot 400 nieuwe geïnfecteerden per dag.

Het aantal Covid-19-patiënten dat in het ziekenhuis wordt behandeld, ligt nog steeds ver onder de aantallen in het voorjaar, maar steeg binnen een week met ongeveer een derde. Zaterdag lagen 209 besmette mensen in het ziekenhuis, van wie 42 op de intensive care.

Minister van Volksgezondheid Rudolf Anschober zei zaterdag dat de cijfers niet vergelijkbaar zijn met die van de lente, aangezien er meer wordt getest dan ooit tevoren. De toenames zijn volgens hem echter wel zorgwekkend. Deskundigen moeten volgende week nieuwe aanbevelingen voor maatregelen uitwerken.

In Oostenrijk zijn tot dusver ruim 32.500 coronabesmettingen vastgesteld. Covid-19 heeft 803 levens geëist in het land.