Oostenrijk meldt hoogste aantal coronabesmettingen sinds maart

Oostenrijk heeft donderdag 664 nieuwe coronabesmettingen gerapporteerd, het hoogste dagelijkse aantal sinds eind maart. Het Alpenland wist de epidemie destijds snel de kop in te drukken door strenge lockdownmaatregelen.

Nu neemt het aantal besmettingen weer fors toe. Van de nieuwe gevallen waren er 387 in de hoofdstad Wenen, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De toename zou mede te wijten zijn aan mensen die terugkeren uit landen als Spanje en Kroatië.

In Oostenrijk zijn tot dusver ruim 31.000 coronabesmettingen vastgesteld. Er liggen 205 patiënten in een ziekenhuis, acht meer dan een etmaal eerder. Covid-19 heeft 748 levens geëist in het land.

Kanselier Sebastian Kurz zei dinsdag nog dat Oostenrijk de skigebieden komende winter openhoudt voor toeristen. Borrelen tijden de après-ski zal natuurlijk anders zijn dan in voorgaande jaren. Het Oostenrijkse skioord Ischgl in Tirol kwam eerder dit jaar wereldwijd in het nieuws nadat was gebleken dat veel buitenlandse toeristen daar een besmetting hadden opgelopen.