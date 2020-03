Oostenrijk meldt eerste coronadode

Een eerste patiënt is in Oostenrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de medische crisisstaf van de hoofdstad Wenen donderdag bekendgemaakt.

Het gaat om een 69-jarige man die eerder was teruggekeerd uit Italië en die ook al andere medische klachten had. Hij bezweek in een ziekenhuis in Wenen. Oostenrijk heeft tot nu toe 302 besmettingen vastgesteld.

Het land kondigde eerder deze week aan zijn grens met Italië te zullen sluiten voor mensen uit dat land. Alleen met een doktersverklaring worden mensen dan nog toegelaten.