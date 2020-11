Oostenrijk in actie tegen rechts-extremisme op internet

De Oostenrijkse autoriteiten hebben veertig verdachten in het vizier die online rechts-extremistisch gedachtegoed zouden verspreiden. Ze worden onder meer beticht van het delen van nazipropaganda via WhatsApp-groepen, Facebook of gamingchats.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken maakte bekend dat dinsdag elf woningen verspreid over het land zijn doorzocht. Daarbij werden telefoons, gegevensdragers en nazi-voorwerpen in beslag genomen.

Zeven van van de veertig verdachten worden ook beschuldigd van het aanzetten tot haat. Vier hebben een strafblad of zijn bekend bij justitie en veertien zijn in het bezit van een wapenvergunning.