Oostenrijk geen vrijstaat meer voor rokers

In Oostenrijk is het vanaf vrijdag verboden om in een horecagelegenheid te roken. Na jaren worstelen met het invoeren van het rookverbod, heeft de regering eerder dit jaar een klap erop gegeven.

Het verbod betreft niet alleen restaurants, maar in principe alle zaken waar eten en drank worden verkocht. In biergartens (horeca in de buitenlucht) mag wel nog gerookt worden. En waar in Nederland binnenkort de rookruimtes verboden zijn, zijn die wel gewoon toegestaan in Oostenrijk.

Rokers die het verbod negeren kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 1000 euro. Voor horeca-eigenaren is de boete 2000 euro, die bij herhaling kan oplopen tot 10.000 euro.

Oostenrijk geldt als een van de laatste paradijzen voor rokers in Europa. Vooral tijdens de après-ski wordt er heel wat afgerookt.

Het was de bedoeling dat een algeheel rookverbod in 2018 van kracht zou worden, maar dat werd onder druk van de Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ) tegengehouden.