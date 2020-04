Oostenrijk gaat toeristen niet op eigen houtje weer toelaten

De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Schallenberg zegt dat zijn land niet van plan is om op eigen houtje weer buitenlandse toeristen toe te laten. „We zullen met onze partnerlanden en in nauw contact met de Europese Commissie samen tot oplossingen komen, als een behoedzame start van het zomertoerisme weer mogelijk zou zijn”, zegt hij maandag in de Duitse krant Bild.

Grensoverschrijdend toerisme zal slechts „voorzichtig en stapsgewijs weer mogelijk zijn”, benadrukte de minister. Bovendien zouden alleen landen in aanmerking komen die in de strijd tegen het coronavirus „even ver staan als Oostenrijk en vergelijkbare lage besmettingsaantallen hebben”.

Een kleine twee weken geleden zei minister Elisabeth Koestinger van Toerisme dat Oostenrijk overweegt deze zomer toeristen uit Duitsland en andere landen toe te laten. Vorige zomer waren Duitse vakantiegangers goed voor meer dan 30 procent van het totale aantal toeristen. „De vrijheid om te reizen blijft de komende maanden beperkt. Maar als landen, zoals Duitsland, goed op schema liggen, is er een concrete mogelijkheid om tot bilaterale overeenkomsten te komen”, zei Koestinger toen.

Oostenrijk kondigde afgelopen dinsdag versoepeling van de coronamaatregelen aan. In het Alpenland, dat snel op de verspreiding van het coronavirus reageerde en meteen op slot ging, mogen vanaf 15 mei de restaurants en cafés weer open. Eerder mochten veel kleine winkels, doe-het-zelfzaken en tuincentra na wekenlange sluiting de deuren weer openen. Begin mei gaan de scholen geleidelijk weer beginnen, net als grotere winkels en kappers. Wel geldt de plicht mond- en neus te bedekken in bijvoorbeeld supermarkten en het openbaar vervoer.

Op dit moment is het aantal nieuwe infecties in Oostenrijk minder dan honderd per dag.