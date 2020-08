Oostenrijk en Rusland zetten diplomaten uit

Oostenrijk en Rusland hebben maandag over en weer diplomaten uitgezet. Oostenrijk wees maandag een Russische diplomaat uit op verdenking van industriële spionage, nog geen week nadat hetzelfde gebeurde in Noorwegen. Moskou reageerde binnen enkele uren door een Oostenrijkse diplomaat ongewenst te verklaren.

Het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken ging niet in op de details van de uitzetting. Volgens de krant Kronen Zeitung zou de diplomaat met hulp van een Oostenrijker jarenlang hebben gespioneerd bij een hightechbedrijf.

De Russische ambassade in Wenen reageerde woedend op de uitzetting, die zou zijn ingegeven door ongefundeerde informatie. „We weten zeker dat een gelijksoortige reactie van Moskou niet lang op zich laat wachten”, twitterde de ambassade. Die reactie volgde snel. „Op basis van het principe van wederkerigheid is een diplomaat van de Oostenrijkse ambassade in Rusland verklaard tot persona non grata”, stelde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Oostenrijk onderhield de laatste jaren nauwe relaties met Rusland. Toen een aantal landen in de Europese Unie in 2018 Russische diplomaten uitzetten als reactie op de vergiftiging van een Russische voormalige spion in Groot-Brittannië, deed Oostenrijk dat niet omdat het land zei neutraal te zijn.

Noorwegen wees vorige week een Russische diplomaat uit die informatie zou hebben doorgespeeld naar Moskou, in ruil voor „niet onaanzienlijke bedragen” volgens rechtbankdocumenten. De Rus was een medewerker van de handelsafdeling van de Russische ambassade.