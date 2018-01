Oostenrijk boos over nazi-taal van minister

De uiterst rechtse Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Herbert Kickl heeft woede over zich afgeroepen met een opmerking over het ‘concentreren op één plek van asielzoekers’. Die term, zo roepen zijn critici, is te zeer verbonden met de nazi-term concentratiekamp.

Kickl werpt de beschuldigingen verre van zich: hij wilde zeker niet provoceren. De bewindsman wil dat de asielzoekers op één plek worden geplaatst ten behoeve van de hulpdiensten, zo lichtte hij toe. Zijn tegenstanders spreken echter van een doelbewuste provocatie, aldus de BBC

De minister zei bij zijn aantreden medio december dat hij een strenge politiek voor de asielzoekersproblematiek nastreefde. De rechts-populistische Kickl (FPÖ) behoort tot de nieuwe regering van de Oostenrijkse premier Sebastian Kurz (ÖVP), een christen-democraat.