Oostenrijk begint massatests op corona met proef in kleine stad

Oostenrijk is dinsdag begonnen met de landelijke screening op het coronavirus in het kleine stadje Annaberg-Lungötz bij Salzburg. Het is een proef voordat aan het einde van de week massale tests van de hele bevolking van start gaan.

De regering heeft 10 miljoen snelle tests besteld, met als doel een aanzienlijk percentage van de 9 miljoen mensen in Oostenrijk in twee fasen te screenen.

De eerste fase gaat vrijdag van start in Wenen en in de provincies Tirol en Vorarlberg.

Bondskanselier Sebastian Kurz heeft er bij de bevolking op aangedrongen deel te nemen aan het vrijwillige programma, met het argument dat het opsporen van veel Covid-19-gevallen de huidige lockdown-maatregelen helpen versoepelen.

De Oostenrijkse tests zijn gebaseerd op vergelijkbare recente screenings in Slowakije en Noord-Italië.