Oost-Europese landen willen visumvrij reizen voor Wit-Russen

Vier Oost-Europese landen willen het voor Wit-Russische staatsburgers mogelijk maken om visumvrij naar Europa te reizen. Ook zijn Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije van plan om een economisch steunpakket aan Wit-Rusland voor te stellen tijdens een EU-top die eind deze maand op de agenda staat.

De Poolse president Mateusz Morawiecki zei dat vrijdag namens de zogeheten Visegrádgroep op een persconferentie in het Poolse Lublin, niet ver van de Wit-Russische grens. „We willen visumvrij reizen voorstellen voor Wit-Russische burgers” en een „economische pakket voor de toekomst van Wit-Rusland”.

De landen herhaalden de oproep voor nieuwe verkiezingen in Wit-Rusland en zeiden dat de protesten steun nodig hebben. De Hongaarse premier Victor Orban zei eventuele militaire strategieën te willen bespreken tijdens de EU-top, zonder daar verder over in detail te treden.

Sinds de verkiezingen van 9 augustus is het erg onrustig in Wit-Rusland. President Aleksandr Loekasjenko won met een overgrote meerderheid, maar haast iedereen is ervan overtuigd dat die uitslag met fraude tot stand is gekomen. In het land worden nu een maand lang massaprotesten gehouden.