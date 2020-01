Oost-Afrika gebukt onder ergste sprinkhanenplaag in 70 jaar

Zwermen sprinkhanen dreigen akkers in Kenia kaal te vreten. Eerder werden Ethiopië en Somalië getroffen. Voor die landen gaat het al om de ergste sprinkhanenplaag in zeventig jaar.

Sinds eind december heeft de plaag zich verspreid naar Kenia. De Keniaanse minister van Landbouw uitte vrijdag zijn zorgen over de mogelijke gevolgen voor de voedselproductie. Hij noemt de zwerm „de grootste bedreiging voor de voedselzekerheid en het levensonderhoud van Kenianen tot nu toe.”

De zwermen teisteren Ethiopië en Somalië al zeker sinds december. De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties maakte toen bekend dat er al 70.000 hectare aan gewassen verloren is gegaan. De FAO waarschuwde dat ook Oeganda en Zuid-Soedan mogelijk worden getroffen. De bestrijding van de plaag in Somalië is moeilijk doordat het land in de Hoorn van Afrika door oorlog verscheurd wordt.

Ook in India vernietigden sprinkhanen in december duizenden hectare landbouwgrond.