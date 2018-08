‘Oorlogsspelletjes’ volgens Trump niet nodig

De Amerikaanse president Donald Trump is van mening dat hij een goede relatie heeft met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en dat er daarom op dit moment geen noodzaak is om enorme geldbedragen uit te geven aan gezamenlijke Amerikaanse-Zuid-Koreaanse ‘oorlogsspelletjes’.

Dat liet het Witte Huis in een verklaring weten in reactie op de minister van Defensie die had laten doorschemeren dat de militaire oefeningen hervat konden worden. De president gelooft dat Noord-Korea onder enorme druk staat van China, maar dat Peking ook aanzienlijke hulpvoorraden levert aan Pyongyang waaronder brandstof, kunstmest en andere producten. „Dit helpt natuurlijk niet”, aldus de verklaring via Trumps Twitter.

„Daarnaast, kan de president op ieder moment de gezamenlijke oefeningen met Zuid-Korea, en Japan, hervatten, als hij dat wil”, ging de boodschap verder. „Als hij daartoe besluit, zullen die oefeningen groter zijn dan ooit tevoren.”