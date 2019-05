Oorlogsschepen VS gaan richting Iran

De Verenigde Staten sturen oorlogsschepen richting Iran. De schepen zijn een waarschuwing aan het regime om vooral geen aanval op Amerikaanse belangen of van diens bondgenoten uit te voeren.

Volgens de Amerikaanse veiligheidsadviseur John Bolton zijn de schepen het „antwoord op een aantal verontrustende en escalerende aanwijzingen en waarschuwingen.”

Bolton zei niet wat de precieze aanleiding is voor het besluit, maar de Amerikaans-Iraanse verhoudingen zijn al tijden slecht. Zo heeft president Trump zich teruggetrokken uit het kernwapenakkoord met Teheran.

Verder heeft Trump opnieuw oliesancties ingevoerd en heeft hij de Iraanse Revolutionaire Garde als terroristische organisatie bestempeld. De Iraniërs hebben op hun beurt gedreigd met afsluiting van de Straat van Hormuz, een belangrijke handelsroute.

Het nieuwsagentschap Reurers citeerde eerder een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris die sprak over geruchten rond een mogelijke aanval op Amerikaanse troepen in de regio.

„De Verenigde Staten streven niet naar oorlog met het Iraanse regime, maar wij zijn volledig bereid om een mogelijke aanval te beantwoorden”, zei Bolton zondag.

Er gaan onder meer vliegdekschepen met bommenwerpers naar het gebied. Een van de schepen is de USS Abraham Lincoln. Die bevond zich al in Europa in verband met een NAVO-oefening eind april.

De Abraham Lincoln werd al eens eerder naar de Golf gestuurd, maar dat gebeurde nooit in een periode van oplopende spanningen.

Waarnemers verwachten geen concrete confrontaties tussen de twee landen, maar ze zijn wel beducht voor een groter risico op misverstanden die onbedoeld tot een confrontatie kunnen leiden.