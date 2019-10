‘Oorlogsmisdaden bij Turks offensief Syrië’

De Amerikaanse gezant voor Syrië zegt dat Amerikaanse troepen bewijzen hebben gezien dat er sprake is geweest van oorlogsmisdaden bij het Turkse offensief in het noorden van Syrië. James Jeffrey zei dat tijdens een hoorzitting van het Huis van Afgevaardigden donderdag.

Het zou gaan om daden van door Turkije gesteunde Syrische strijders. Hij heeft naar eigen zeggen de Turkse regering om uitleg gevraagd. Jeffrey vertelde tijdens de zitting ook dat er „geen wijdverspreid bewijs van etnische zuiveringen” was gezien. „Veel mensen vluchtten omdat ze bezorgd waren over deze door Turkije gesteunde Syrische strijders van de oppositie, net als wij. We hebben diverse incidenten gezien die wij als oorlogsmisdaden beschouwen.”

Amerikaanse functionarissen bestuderen de rapporten over oorlogsmisdaden.

Tijdens het offensief waren er onder andere berichten over de moord op een vooraanstaande Syrisch-Koerdische politica in het noordoosten van Syrië. Dat ging om Hervin Khalaf, een van de leiders van de Syrische Toekomst Partij. Ze zou samen met enkele Koerden zijn vermoord door Syrische milities.