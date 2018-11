Oorlogsbodems niet zo maar langs kust Siberië

Moskou moet vooraf worden ingelicht als buitenlandse marinevaartuigen over de noordoostelijke doorvaart, de zeeroute langs de Russische noordkust of Siberië willen. Dit heeft een hoge defensiefunctionaris in Moskou, Michael Mizintsev, beklemtoond. De verplichting Rusland op de hoogte te stellen gaat volgens hem komend jaar in, meldt het Russische persbureau Sputnik.

Het Kremlin wil met nieuwe wetgeving naar eigen zeggen af van „een juridisch vacuüm” over de zeeroute. De vaarroute is de kortste tussen het noorden van Europa en het Verre Oosten. Maar het grootste deel van de route ligt zo ver noordelijk dat die hooguit twee maanden per jaar ijsvrij is. De verwachting is dat de aarde warmer wordt en de zeeroute dan steeds langer bruikbaar is.