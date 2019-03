Oordeel tribunaal over hoger beroep Karadzic

Het internationale tribunaal voor misdaden in de oorlog in voormalig Joegoslavië velt woensdag zijn oordeel in hoger beroep over het lot van de toenmalige politieke leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karadzic. Hij kreeg in 2016 veertig jaar gevangenisstraf wegens misdaden begaan in de afscheidingsoorlog in Bosnië-Herzegovina (1992-1995). Zowel zijn advocaten als zijn aanklagers zijn in hoger beroep gegaan. De verdediging eist een nieuw eerlijk proces en de aanklagers eisen levenslang.

De nu 73-jarige Karadzic is vooral veroordeeld wegens zijn verantwoordelijkheid voor massamoorden rond Srebrenica, waar duizenden moslims zijn vermoord door Bosnisch Servische strijdkrachten en milities. Het tribunaal betitelde dat als ‘volkerenmoord’. Hij is ook veroordeeld wegens zijn rol bij de belegering van de Bosnische hoofdstad Sarajevo en wegens etnische zuiveringen. Het gaat om misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden.

Karadzic was dertien jaar lang voortvluchtig en werd in de zomer van 2008 pas opgepakt. Serviërs in Bosnië wilden destijds bij Servië of Joegoslavië blijven, maar met westerse steun werd Bosnië onafhankelijk. Onder Serviërs in dat verscheurde land wordt Karadzic vaak nog steeds als een oorlogsheld gezien, onder Bosnische moslims als een oorlogsmisdadiger.