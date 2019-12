Oom Bashar al-Assad voor de rechter in Parijs

De rechtszaak tegen de oom van de Syrische leider Bashar al-Assad is maandag begonnen in Parijs. De autoriteiten verdenken Rifaat al-Assad (82) ervan een greep te hebben gedaan in de Syrische staatskas. Hij zou daarmee een vastgoedrijk hebben opgebouwd.

Assad week in de jaren tachtig uit naar Europa na een machtsstrijd met zijn oudere broer, toenmalig president Hafez al-Assad. Die zou zijn rivaal volgens een oud-minister hebben afgekocht met overheidsgeld. De advocaten van Rifaat spreken dat tegen en zeggen dat hun cliënt veel geld kreeg van Saudische vorsten.

De voormalige vicepresident van Syrië bouwde in Frankrijk een vastgoedportefeuille op met een waarde van zo’n 90 miljoen euro. De autoriteiten hebben inmiddels beslag laten leggen op zijn eigendommen, waaronder ook een huis van 20 miljoen pond (bijna 24 miljoen euro) in het Verenigd Koninkrijk. Aanklagers beschuldigen hem onder meer van witwassen.

Rifaat verscheen zelf niet in het beklaagdenbankje. Hij liet volgens zijn advocaten om gezondheidsredenen verstek gaan. „Zijn artsen hebben hem geadviseerd alle stressvolle situaties te vermijden”, aldus zijn raadsman. De rechtszaak duurt tot 18 december. Een uitspraak wordt enkele maanden later verwacht.