Oom Assad na horen strafeis op intensive care in Parijs

Rifaat al-Assad, de oom van de Syrische president Bashar al-Assad, is opgenomen op de intensivecareafdeling van een ziekenhuis in Parijs. Dat heeft zijn zoon dinsdag gezegd. De voormalig Syrisch vicepresident staat momenteel in de Franse hoofdstad terecht op verdenking van witwassen.

„Hij ligt op de intensive care sinds afgelopen nacht (maandag) van het Amerikaanse Ziekenhuis in Neuilly-sur-Seine ten westen van Parijs”, aldus Siwar al-Assad.

Rifaat al-Assad heeft inwendige bloedingen en „het gaat niet goed met hem”, aldus zijn zoon. Hij zal twee of drie dagen op de intensive care moeten blijven.

Tegen Rifaat al-Assad is maandag een celstraf van vier jaar en een boete van 10 miljoen euro geëist. Met mogelijk gestolen geld bouwde hij een vastgoedimperium op in Frankrijk. Zijn vastgoedportefeuille zou 90 miljoen euro waard zijn. De aanklager eiste ook dat al zijn onroerend goed in beslag wordt genomen.

Assad week in de jaren tachtig uit naar Europa na een machtsstrijd met zijn oudere broer, toenmalig president Hafez al-Assad. Die zou zijn rivaal volgens een oud-minister hebben afgekocht met overheidsgeld. De advocaten van Rifaat spreken dat tegen en zeggen dat hun cliënt veel geld kreeg van Saudische vorsten.