Ook Zuid-Italië zoekt pensionado’s uit noorden Europa

Nederlandse gepensioneerden zijn van harte welkom om in Italië te komen wonen. Matteo Salvini, de Italiaanse minister die weinig opheeft met de Europese Unie, biedt gepensioneerden uit Noord-Europa het comfortabele woonmilieu van Zuid-Italië.

Het lokaas ziet er aantrekkelijk uit: tien jaar lang geen inkomstenbelasting betalen.

Op migranten zit Salvini niet te wachten, maar nieuwkomers uit Noord-Europa zijn welkom. Tenminste, als ze een pensioen hebben. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft het plan om het armere en ontvolkte zuiden van Italië nieuw leven in te blazen. Het gaat in eerste instantie om Sicilië, Sardinië en Calabrië, de armste delen van Italië.

De nieuwkomers moeten hun (fiscale) woonplaats naar Italië verleggen en er jaarlijks ten minste een halfjaar wonen om belastingvrij van hun pensioen te genieten. Het idee hierachter is dat de nieuwe bewoners geld uitgeven in de plaatselijke economie. Dat moet voorkomen dat kleine gemeenten basisvoorzieningen verliezen, met het gevolg dat nog meer inwoners wegtrekken. De emigratie uit Zuid-Italië is massaal. Sinds 2000 zijn bijna 2 miljoen inwoners vertrokken, veelal naar Noord-Italië of naar het buitenland.

Het plan rekent met 600.000 nieuwe inwoners. Bij zo’n toename van de bevolking zou het bruto binnenlands product met 1 procent stijgen.

Vraag is waarom Nederlandse gepensioneerden geïnteresseerd zouden zijn. Zuid-Italië heeft een mooie natuur en cultuur. Het weer is over het algemeen goed, de huisvesting is goedkoop en de kosten van levensonderhoud zijn tamelijk laag. Een puntje is wel de gezondheidzorg, die zeker voor mensen op leeftijd een belangrijk thema is. Zuid-Italië staat niet bekend om zijn uitmuntende zorg. Officieel moet het publieke systeem overigens wel aan de nationale kwaliteitseisen voldoen.

Als het pensionadoplan werkelijkheid wordt, mogen in eerste instantie alleen gemeenten met minder dan 4000 inwoners hun poorten openstellen. Die gemeenten moeten de garantie afgeven dat de lokale gezondheidszorg op niveau is en dat de basisvoorzieningen, zoals riolering en openbare verlichting, in orde zijn.

Salvini heeft dit idee opgedaan in Portugal, dat met een vergelijkbaar plan veel gepensioneerden heeft aangetrokken. Ook daar kun je voor een euro meer kopen. Zeker 50.000 Europeanen zijn al naar Portugal verhuisd. Volgens een onderzoek van Deloitte bracht dat 2 miljard euro in het laatje van de overheid.

Toch is Salvini’s idee misschien ook wel een verkeerd plan. Salvini, die vorige week nog de Hongaarse premier Orban in Milaan ontmoette, is leider van de politieke partij Lega. Tot een jaar geleden heette de partij nog gewoon ”Lega Nord”. De partij streefde naar de afscheiding van de rijkere noordelijke provincies. Op een internetvideo uit 2009 is te zien dat Salvini meezingt met een lied waarvan de tekst is: ”Ruik je de stank? Zelfs de honden vluchten. De Napolitanen komen eraan, de choleralijders.”

De belastingmaatregel is ook gericht op zuiderlingen die nu in Noord-Italië wonen. „Er zijn veel Zuid-Italianen die in Turijn en Milaan wonen en voor de zomervakantie teruggaan. Waarom hen niet in staat stellen permanent in Zuid-Italië te wonen?” vroeg Alberto Brambilla, economisch adviseur van Salvini, in dagblad La Repubblica. Zo beschouwd heeft het wel iets weg van een remigratieregeling, ofwel kort gezegd: een oprotpremie.