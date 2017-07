„Ook zoon van Cecil de leeuw prooi van jager”

Twee jaar nadat de leeuw Cecil door een trofeejager in Zimbabwe werd geveld, lijkt zijn zoon eenzelfde lot te hebben ondergaan, meldt de BBC donderdag.

De zes jaar oude Xanda zou zijn gedood buiten het Nationaal Park Hwange, in het noorden van Zimbabwe. De leeuw was door onderzoekers van de Universiteit van Oxford voorzien van een elektronische halsband. Een beroepsjager heeft de dood van Xanda bij de autoriteiten gemeld en zijn halsband opgestuurd.

Xanda was net oud genoeg om legaal te worden bejaagd. Particulieren betalen duizenden euro’s om op groot wild te mogen jagen. Met dit geld worden medewerkers betaald die de overige dieren in het nationaal park beschermen.

De bij toeristen bekende Cecil was dertien jaar oud toen hij door een Amerikaanse tandarts werd gedood. Hij had de leeuw naar verluidt met een pijl aangeschoten en na een veertig uur durende achtervolging met een geweer afgemaakt. Nadat de naam van de man bekend was geworden, werden zijn woning en praktijk door woedende mensen belaagd.