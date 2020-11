Ook Wisconsin bevestigt overwinning Biden

Joe Biden is ook officieel tot winnaar uitgeroepen in Wisconsin. Het is de laatste ‘strijdstaat’ waarin het team van president Donald Trumps probeerde om de verkiezingen alsnog te winnen.

De voorzitter van de kiesraad in Wisconsin bevestigde de uitslag officieel. De tien kiesmannen die de staat heeft te vergeven gaan dus naar Biden.

In het weekend bleek dat de door Trump aangevraagde hertelling van de stemmen in Wisconsin hem niet de gewenste ommekeer heeft bezorgd. Na hertelling bleek dat Biden er zelfs nog 132 stemmen bijkreeg. Biden was in de noordelijke staat al eerder aangewezen als winnaar. Hij had al een voorsprong van iets meer dan 20.000 stemmen.

Eerder maandag bevestigde de staat Arizona dat Biden daar de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. Cruciale staten als Georgia, Michigan, Pennsylvania en Nevada hebben Biden ook tot winnaar uitgeroepen.