Ook VS verwijten Rusland inzet gijzelsoftware

Ook de Verenigde Staten houden Rusland verantwoordelijk voor een aanval met gijzelsoftware NotPetya. De cyberaanval was volgens het Witte Huis bedoeld om Oekraïne te destabiliseren. Een regeringswoordvoerster noemde het gebruik van de gijzelsoftware „roekeloos” en stelde het Kremlin „internationale consequenties” in het vooruitzicht.

Groot-Brittannië wees donderdag al met een beschuldigende vinger naar Rusland. Het Witte Huis wilde eigenlijk op hetzelfde moment als Londen met een verklaring komen over NotPetya, zeggen ingewijden. De bloedige schietpartij op een school in Florida zorgde echter voor vertraging.

NotPetya, ook vaak Petya genoemd, verspreidde zich via een Oekraïens boekhoudprogramma. Over de hele wereld werden computersystemen platgelegd. De gijzelsoftware legde vorig jaar onder meer een containerterminal in Rotterdam plat. Rusland ontkent daarvoor verantwoordelijk te zijn.