‘Ook vreedzame demonstranten Hongkong strafbaar’

Vreedzame demonstranten die radicalen helpen of toekijken hoe strafbare feiten worden begaan, zijn net zo goed strafbaar. Dat heeft de baas van een van de grootste politiebonden in Hongkong in een open brief aan zijn leden geschreven.

Het gaat daarbij om demonstranten die zich in het Kantonees ‘wo lei fei’ noemen, ofwel vreedzaam, rationeel en geweldloos. „Relschoppers die direct betrokken zijn bij de gewelddadigheden moeten verantwoordelijk worden gehouden voor hun ernstige misdrijven, maar ook de groep zelfverklaarde vreedzame, rationele en geweldloze betogers ontsnapt er niet aan”, citeert de krant South China Morning Post.

De vreedzame demonstranten gebruiken volgens de vakbondsbaas hun lichamen, paraplu’s en andere voorwerpen om de radicale protesten af te schermen en moedigen zo anderen aan de wet te overtreden. „Hun daden zijn net zo onmenselijk en koelbloedig als die van gewelddadige demonstranten; ze zijn duidelijk medeplichtig.”