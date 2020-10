Ook voor Belg geen test meer na contact met coronapatiënt

Ook Belgen kunnen zich alleen nog laten testen als ze klachten hebben die aan het coronavirus doen denken. De laboratoria kunnen het niet meer bolwerken.

Tot dusver was het de bedoeling dat iedere Belg die in de buurt was geweest van iemand met het longvirus onder de leden een test zou ondergaan. Bleek hij of zij besmet, dan werden ook zijn of haar risicocontacten gewaarschuwd en getest. Zo hoopte België het virus op de voet te volgen en de kop in te drukken. Maar daarvoor is het virus, net als in Nederland, alweer te wijdverbreid.

Het nieuwe testbeleid geldt voorlopig tot half november. Niet alleen mensen die in aanraking zijn geweest met een besmet persoon maar ook reizigers uit risicogebieden komen niet meer voor een test in aanmerking. Wel wordt er nog zonder symptomen getest bij een uitbraak in bijvoorbeeld een verpleegtehuis en uit voorzorg bij bijvoorbeeld zorgpersoneel.