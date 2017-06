Ook VN teleurgesteld in Trump

De Verenigde Naties noemen de stap van de Amerikaanse president Trump om uit het verdrag van Parijs te stappen een „grote teleurstelling voor de globale pogingen om de uitstoot van broeikasgas te beperken en te werken aan globale veiligheid”.

VN-chef Guterres heeft er volgens zijn woordvoerder wel vertrouwen in dat staten, steden en ondernemingen in de VS „visie en leiderschap” zullen laten zien bij het werken aan een duurzame economische groei. Volgens Guterres is het van vitaal belang dat de VS een leider blijft bij milieuvraagstukken.