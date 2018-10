Ook verdachte brief naar Trump verstuurd

De Secret Service heeft een verdachte brief onderschept die geadresseerd was aan president Donald Trump. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst is de brief nooit op het Witte Huis aangekomen. Maandag werd de brief onderschept, laat de geheime dienst weten zonder in detail te treden. De zaak wordt onderzocht.

Eerder werd bekend dat in de postkamer van het Pentagon, buiten het hoofdgebouw van het departement, ook twee pakketjes zijn onderschept die vermoedelijk het dodelijke gif ricine bevatten. Volgens de Amerikaanse media waren de geadresseerden minister van Defensie James Mattis en admiraal John Richardson. De FBI stelt een onderzoek in en analyseert de inhoud.

Woordvoerder Christopher Sherwood bevestigde dat de poststukken gevonden zijn tijdens een screening en bestemd waren voor personen in het Pentagon. Hun namen noemde hij niet. Mattis was overigens niet in de buurt. Hij brengt een bezoek aan Parijs en Brussel. Sherwood zei dat het dienstdoende personeel geen gevaar heeft gelopen.