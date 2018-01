De Japanse publieke omroep heeft dinsdag per ongeluk alarm geslagen over een raketlancering door Noord-Korea. Het alarm werd binnen enkele minuten ingetrokken.

Het incident volgt enkele dagen nadat in de Amerikaanse staat Hawaii de bevolking per sms de stuipen op het lijf was gejaagd met een alarm voor een inkomende raket. Dat bericht leidde tot paniek onder de bevolking.

Het is niet duidelijk hoe de Japanse omroep NHK het valse bericht heeft kunnen verspreiden.