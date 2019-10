Ook twee gewonden door aanslag Halle

Bij de aanslag in het Oost-Duitse Halle zijn behalve twee doden ook twee gewonden gevallen. Twee mensen zijn met schotwonden in het ziekenhuis opgenomen, meldde de Mitteldeutsche Zeitung. Onbekende schutters hebben pal voor een synagoge waar een dienst plaatsvond en voor een dönerrestaurant het vuur geopend. Voor de synagoge in de Humboldstraat werd een vrouw dodelijk getroffen en in de eettent een man doodgeschoten.

De politie heeft iemand opgepakt, maar verder is er nog weinig duidelijk. De bevolking is opgeroepen zich niet op straat te begeven. Kinderen blijven tot nader order in scholen of kinderopvangplaatsen. Kort na de schietpartij in Halle is 13 kilometer oostelijker volgens mediaberichten ook geschoten. Er zou daar een auto zijn gekaapt.

Het Europese parlement hield kort na het incident al een minuut stilte. De gebeurde nog geen drie uur na de schietpartij toen het parlement bijeenkwam in Brussel. De gedachten zijn bij Duitsland, de Duitse politie en bij de Joodse gemeenschap in Duitsland, aldus parlementsvoorzitter David Sassoli.