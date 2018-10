Ook Trump denkt dat Khashoggi dood is

Ook de Amerikaanse president Donald Trump gaat er nu vanuit dat de Saudische journalist Jamal Khashoggi niet meer in leven is. „Daar ziet het wel naar uit volgens mij. Het is heel triest”, zei Trump tegen verslaggevers op Andrews Air Force Base. Khashoggi was onder meer columnist van The Washington Post.

The New York Times meldde donderdag dat Trump gelooft dat een rapportage van de inlichtingendienst klopt waarin staat dat hoge Saudische functionarissen een rol hebben gespeeld bij de moord op de kritische Khashoggi. Het is volgens hem nog te vroeg om conclusies te trekken over de opdrachtgever, maar de consequenties voor de schuldigen moeten zwaar zijn.