Ook Trump aangekomen in Vietnam

De Amerikaanse president Donald Trump is aangekomen in Vietnam. Hij houdt daar zijn tweede top met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, die eerder al per trein arriveerde.

De leiders hadden vorig jaar hun eerste historische topontmoeting in Singapore. Ze spreken elkaar woensdag en donderdag opnieuw. De Amerikanen willen dat de Noord-Koreanen hun atoomprogramma ontmantelen, terwijl Noord-Korea wil dat de internationale sancties worden opgeheven.

Trump benadrukte zondag nog dat hij Noord-Korea niet wil opjagen. Hij zei het vooral belangrijker te vinden dat het stalinistisch bestuurde land geen wapentesten uitvoert. „Ik wil niemand opjagen. Ik wil gewoon geen testen. Als er geen testen plaatsvinden, zijn we blij”, zei de Amerikaanse president.

Noord-Korea voerde in september 2017 voor het laatst een nucleaire test uit. Twee maanden later volgde de laatste test van een intercontinentale ballistische raket.