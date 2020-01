Ook Spanje en Groot-Brittannië halen burgers terug om virus

Na de VS, Japan, Frankrijk en Rusland halen ook Spanje en Groot-Brittannië hun burgers vanwege het coronavirus terug uit de Chinese provincie Hubei. De landen nemen deze maatregel om verdere verspreiding te voorkomen. Het coronavirus heeft volgens officiële cijfers al aan zeker tachtig mensen het leven gekost. Ruim 2700 personen raakten besmet.

De Spaanse regering laat weten dat het in totaal om twintig landgenoten gaat die terug worden gehaald. Hoeveel Britten momenteel in Hubei verblijven is niet bekendgemaakt.

Ook andere landen nemen maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo kondigde Maleisië maandag aan geen mensen uit Hubei meer toe te laten. Dat geldt ook voor de Chinese autonome regio Macau, dat bekendstaat om het goktoerisme. Mongolië sloot eerder al de grens met China. Verder blijven alle onderwijsinstellingen daar dicht tot 2 maart.

De verwachting is dat het aantal besmettingen nog zal oplopen. Vanwege het virus zitten meerdere Chinese steden ‘op slot’.