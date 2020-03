Ook Slovenië sluit grens met Italië vanwege coronavirus

Slovenië sluit wegens de verspreiding van het coronavirus de grens met Italië. Persbureau ANSA meldde dat het buurland het voorbeeld van Oostenrijk volgt. Dat land nam deze maatregel eerder dinsdag al. Zwitserse media meldden dat de Zwitserse regering overweegt de grens met Italië te sluiten, maar dat werd tegengesproken in Bern.

Italië worstelt al bijna drie weken met het nieuwe virus dat uit China komt. Het aantal gevallen in ItaIië stijgt snel en is na China inmiddels met ruim 10.000 besmettingen het hoogste ter wereld. Het aantal overleden patiënten, ruim 630, is gezien de omvang van de Italiaanse bevolking in vergelijking met andere getroffen landen erg hoog.

In China lijkt het virus dat voor zover bekend meer dan 80.000 mensen heeft getroffen, op zijn retour. Er zijn daar inmiddels 3000 coronapatiënten overleden, meer dan 60.000 zijn genezen.