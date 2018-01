Het beroemde Vrijheidsbeeld in New York is gesloten voor publiek omdat de geldkraan van de overheid is dichtgedraaid. De zogeheten shutdown ging in de nacht van vrijdag op zaterdag in nadat de partijen in de senaat het niet eens konden worden.

Het Vrijheidsbeeld en het museum op Ellis Island worden beheerd door een overheidsinstelling. Bezoekers die al een kaartje hadden gekocht kunnen hun geld terugkrijgen.