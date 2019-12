Ook Senaat VS erkent Armeense genocide

Na het Huis van Afgevaardigden heeft ook de Amerikaanse Senaat de massamoord op Armeniërs door het Ottomaanse Rijk, de voorloper van het huidige Turkije, erkend als een genocide. De senatoren gingen donderdag unaniem akkoord met een resolutie die de toch al moeizame verhoudingen tussen de VS en Turkije verder onder druk zal zetten.

De volkerenmoord had ruim een eeuw geleden plaats en kostte honderdduizenden tot mogelijk anderhalf miljoen Armeniërs het leven. Turkije geeft toe dat er veel Armeniërs die in het Ottomaanse Rijk woonden zijn omgekomen in de oorlog, maar bestrijdt de opgegeven cijfers en ontkent dat er sprake was van systematisch georganiseerde uitroeiing van een bevolkingsgroep.

De resolutie van de Senaat is niet bindend en heeft vooral een symbolische waarde.