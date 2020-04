Ook Schotse leider adviseert dragen mondbedekking

De Schotse eerste minister Nicola Sturgeon heeft burgers opgeroepen hun gezicht te bedekken in afgesloten ruimtes, zoals winkels en het openbaar vervoer. Dat kan volgens haar mogelijk de kans verkleinen dat besmette mensen zonder merkbare symptomen het coronavirus overdragen aan anderen.

Sturgeon zegt dat Schotland het dragen van mondbedekking nog niet verplicht stelt. Er zou nu nog onvoldoende bewijs zijn dat zo’n maatregel voldoende effectief is. Ze sluit niet uit dat het beleid later wordt aangescherpt.

De eerste minister benadrukt dat mensen niet worden opgeroepen om medische mondkapjes te dragen die worden gebruikt door hulpverleners. Het gebruik van een sjaal of ander kledingstuk is volgens haar voldoende. Ze zei ook dat het vooral belangrijk is dat mensen zich aan de huidige anticoronaregels blijven houden. Het dragen van mondbedekking is daar geen alternatief voor.