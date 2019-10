Ook scholieren de straat op in Irak

Iraakse veiligheidstroepen hebben in Bagdad traangas afgevuurd op studenten en scholieren. Zij waren de straat op gegaan om het vertrek van de regering te eisen. Tijdens dergelijke antiregeringsprotesten zijn de afgelopen maand meer dan tweehonderd doden gevallen.

Jongeren demonstreerden maandag op meerdere plaatsen in het land. „Geen school en geen lessen tot het regime omvalt”, scandeerden betogers in Al Diwaniyah, op zo’n 180 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. „We zijn vandaag de straat op gegaan om onze rechten op te eisen”, zei een student. Hij klaagde dat de Amerikanen na de Irakoorlog in 2003 „een stel dieven” aan de macht hebben geholpen.

Irak heeft de afgelopen weken herhaaldelijk te maken gehad met grootschalige protesten. Demonstranten vinden de politieke elite corrupt en onbekwaam. Activisten zeiden zondag dat meerdere scholen en universiteiten de deuren hebben gesloten vanwege de protesten. Een woordvoerder van de Iraakse premier heeft gedreigd met „zware straffen” voor degenen die het onderwijs verstoren.

De jongeren lijken zich weinig aan te trekken van de waarschuwingen van de autoriteiten. „Dit is mijn eerste dag bij de demonstraties. Ik zei tegen mijn moeder dat ik naar school ging, maar in plaats daarvan ging ik hiernaartoe”, zei een meisje in de buurt van het Tahrirplein in de hoofdstad. In de heilige stad Najaf gingen zelfs tientallen geestelijken-in-opleiding de straat op.

Irak heeft een relatief jonge bevolking. Ongeveer 60 procent van de circa 40 miljoen Irakezen is jonger dan 25. Ondanks de grote olievoorraden van het land is sprake van een hoge jeugdwerkloosheid van zo’n 25 procent.