Ook Saudi-Arabië geeft Qatar voedselhulp

In navolging van Marokko, Iran en Turkije heeft Saudi-Arabië nu ook toegezegd Qatar van voedsel en medische hulp te voorzien, als het land daarvan verstoken is. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken dinsdag gezegd. Het besluit is opmerkelijk aangezien Saudi-Arabië tot de landen behoort die hun diplomatieke en handelsbetrekkingen met Qatar hebben verbroken.

Onder meer Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein hebben afstand genomen van het kleine schiereiland. Minister Adel al-Jubeir wilde dinsdag echter niet van een blokkade spreken, maar van een boycot. De voornaamste reden voor de ‘boycot’ is dat Qatar goede relaties met Iran onderhoudt. Saudi-Arabië en andere Golfstaten zien in het sjiitische Iran een vijand die soennieten in het Midden-Oosten belaagt.

Qatar voert liefst 80 procent van zijn voedsel in. Dat kwam vaak uit Saudi-Arabië, maar het land sloot de grens. Saudi-Arabië ging zelfs zo ver dat Qatar uit de militaire coalitie werd gezet, die in Jemen strijdt tegen rebellen uit het noorden van dat land.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan veroordeelde „de isolatie van Qatar” dinsdag weer scherp. Volgens hem zijn de strafmaatregelen die zijn genomen tegen de Golfstaat vergelijkbaar met de doodstraf. Erdogan sprak bovendien van „inhumane” sancties die „in strijd zijn met islamitische waarden”. Hij riep de Saudische koning op de crisis op te lossen.