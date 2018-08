Ook recordtemperatuur in Zuid-Korea

Ook de bevolking van Zuid-Korea zucht al meer dan twee weken onder extreme zomerhitte. In Hongcheon, in het noordoosten van het land, bereikte het kwik woensdag aan het eind van de middag de 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten sinds een begin werd gemaakt met het bijhouden van de statistieken, ruim honderd jaar geleden.

De Zuid-Koreaanse radiozender KBS maakte het record bekend op basis van de informatie van het nationaal meteorologisch instituut. Het oude record op het schiereiland dateerde uit 1942, toen het in Daegu 40 graden werd. In hoofdstad Seoul was het woensdag eveneens ongekend warm, met 39,6 graden.

De weerkundigen gaan ervan uit dat de extreme omstandigheden nog zeker tot vrijdag aanhouden. Bijna het hele land heeft last van de hittegolf die 11 juli begon, meteen na het einde van de regentijd. Ook de nachten brengen nauwelijks verkoeling. Slechts af en toe wijst de thermometer minder dan 30 graden aan.