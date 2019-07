Ook protest Hongkong tegen lawaaiige vrouwen

Zeker 2000 mensen zijn in Hongkong de straat opgegaan om te betogen tegen naar hun mening veel te luidruchtige en onzedige vrouwen in populaire parken. De betoging heeft inhoudelijk niets te maken met de recente protestgolf tegen een voorgenomen versoepeling van de uitleveringswet. Wel is het weer een spontane betoging tegen het doen of nalaten van de overheid.

Doelwit van de boze betogers zijn vrouwen van vaak middelbare leeftijd uit het aangrenzende vasteland van China die in parken van Hongkong komen dansen en zingen en daarbij geluidsinstallaties laten blèren en onzedige gebaren maken. Ze worden ‘big mamas’ genoemd en volgens de betogers zijn er mogelijkheden de opdringerige herrie te verbieden, maar de politie doet niets.

De politie is zaterdag in het Tuen Mun Park wel in actie gekomen om enkele in het nauw gedreven ‘big mamas’ te behoeden voor de woede van de menigte volgens The South China Morning Post. Daarbij is ook pepperspray gebruikt tegen agressieve demonstranten die „hun park terug eisten”.