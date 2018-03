Ook Paul McCartney de straat op tegen wapens

Ex-Beatle Paul McCartney was zaterdag een van de vele prominenten die meededen aan de demonstraties tegen wapenbezit. Hij sloot zich in New York aan bij het protest, mede vanwege de moord meer dan 36 jaar geleden op zijn collega-bandlid John Lennon in die stad.

„Een van mijn beste vrienden is door wapengeweld om het leven gekomen, niet ver hier vandaan;”, zei McCartney tegen nieuwszender CNN. „Dus dit is belangrijk voor mij”.

John Lennon werd op 8 december 1980 doodgeschoten voor het gebouw waar hij woonde in New York door Mark David Chapman.