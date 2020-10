Ook Oostenrijk meldt recordaantal coronabesmettingen

Oostenrijk heeft donderdag de sterkste stijging van het aantal coronagevallen gemeld tot dusver. Bij nog eens 1209 mensen is vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.

Het aantal besmettingen in het circa 9 miljoen inwoners tellende Alpenland zit al weken in de lift. De autoriteiten hebben deze maand al drie keer melding gemaakt van meer dan 1000 nieuwe coronagevallen in een etmaal.

Oostenrijk is minder zwaar getroffen door de coronacrisis dan veel andere Europese landen. Toch kregen de Oostenrijkse autoriteiten wel kritiek omdat veel toeristen aan het begin van de pandemie besmet zouden zijn geraakt in populaire skigebieden, zoals Ischgl.

In het komende wintersportseizoen gelden strenge maatregelen die verspreiding van het virus moeten voorkomen. Zo worden après-ski-feesten in de ban gedaan.

Ook in andere landen zijn recordaantallen nieuwe besmettingen gemeld. Dat gebeurde onder meer in Roemenië (3130 nieuwe coronagevallen) en Slovenië (387).