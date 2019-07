Ook nieuwe leider voor anti-brexitpartij

De Britse anti-brexitpartij Liberal Democrats heeft een nieuwe leider. De 39-jarige Jo Swinson won een interne leiderschapsstrijd met ruime meerderheid. Zij kreeg ongeveer 48.000 stemmen van partijgenoten, circa 20.000 meer dan haar rivaal Ed Davey.

Swinson neemt het stokje over van de 76-jarige Vince Cable. Het is de eerste keer dat een vrouw aan het hoofd komt te staan van de ‘LibDems’. Die beschikken momenteel over 12 van de 650 zetels in het Lagerhuis, veel minder dan de 62 die ze op hun hoogtepunt in 2005 hadden.

De Liberal Democrats, die uitgesproken pro-Europees zijn, scoorden dit jaar goed bij de Europese verkiezingen. Daar werden ze de tweede partij, na de Brexit Party van Nigel Farage. Swinson zei vorige maand dat het tweepartijenstelsel in haar land scheuren begint te vertonen.

De Conservatieve Partij van premier Theresa May krijgt deze week eveneens een nieuwe leider. Die vervangt haar ook als minister-president. De favoriet om May op te volgen is brexiteer Boris Johnson. Hij hoort dinsdag of hij zijn intrek mag nemen in de ambtswoning van de premier op 10 Downing Street.