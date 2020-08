Ook nertsen in VS nu besmet met coronavirus

De Amerikaanse autoriteiten hebben het coronavirus voor het eerst aangetroffen in nertsen. De besmette dieren zijn afkomstig van twee bedrijven in Utah, bericht de krant The Washington Post.

De autoriteiten in de staat gingen op onderzoek uit omdat verdacht veel dieren overleden op de nertsenhouderijen. Onderzoekers ontdekten dat vijf dode nertsen het virus hadden.

Naast de dieren hebben ook medewerkers van de bedrijven positief getest op het virus, meldt het Amerikaanse ministerie van Landbouw. Het is nog onduidelijk of de nertsen zijn besmet door de mensen of andersom.

Eerder dit jaar bleek in Nederland al dat ook nertsen het besmettelijke virus kunnen oplopen. Bij tientallen bedrijven zijn besmettingen vastgesteld. Ook in andere Europese landen zijn inmiddels besmettingen aan het licht gekomen bij nertsenhouderijen.