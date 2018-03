„Ook naaste medewerker Tillerson ontslagen”

Het Witte Huis heeft naar verluidt opnieuw een topfunctionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontslagen. Onderminister Steve Goldstein kreeg enkele uren na het ontslag van zijn baas telefonisch te horen dat hij ook moet opstappen, berichten Amerikaanse media.

Goldstein had volgens CNN de lezing van het Witte Huis tegengesproken over het ontslag van zijn baas. De onderminister stelde dat Tillerson officieel te horen kreeg dat hij moest vertrekken via een tweet van president Trump. Goldstein stond volgens CBS News bekend om zijn trouw aan zijn baas.

Een bron binnen de regering had volgens CNN aanvankelijk verklaard dat Trump vrijdag aan Tillerson had gevraagd op te stappen. Een andere bron binnen het Witte Huis verduidelijkte later dat de minister van stafchef John Kelly te horen kreeg dat hij zou worden vervangen. Het was toen nog onduidelijk wanneer dat zou gebeuren.